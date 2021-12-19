郭台铭称台湾明年一定缺电

对于昨天出炉的台湾四大公投结果，鸿海创办人郭台铭今天说，尽管这是人民的表达，但他认为台湾明年一定会缺电，“到时就不要埋怨”。

综合《经济日报》、苹果新闻网报道，今天是郭台铭前妻林淑如冥诞，郭台铭今早与家人一起前往三峡爱物园祭拜后受访时说，在这次公投当中，有两个议题是有关能源问题；但不管最后人民是基于什么样的思维来做出决定，“（台湾）明年一定缺电，且工业会缺电、家庭都会缺......到时就不要埋怨”。

台湾昨天就四项政策议题举行公投，包括反对进口含“瘦肉精”莱克多巴胺的猪肉（简称反莱猪）、珍爱藻礁、重启第四座核能电厂（简称重启核四），以及公投绑大选。

民进党政府强力宣导的“四个不同意”全达标。据台湾中央选举委员会统计，四项公投案的同意票和不同意票都没超过25%或495万票，重启核四的同意票与不同意票差距最大，为380万4755票对426万2451票；反莱猪公投的同意票与不同意票最接近，为393万6554票对413万1203票。

台湾总统、民进党主席蔡英文表示，这次公投传达台湾人民希望走向世界、支持能源转型、重视生态环保、期待公共政策透明、被理性讨论的明确信息。她也承诺政府绝不会对藻礁保育和食安打折扣。