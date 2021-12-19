香港将从2022年初开始允许SPAC上市

香港交易所将设立全新的特殊目的收购公司（SPAC）上市机制，并于2022年初开始生效，此前港交所对草拟的SPAC上市机制进行了修订。

据《华尔街日报》报道，在9月开始就SPAC上市机制征询意见之后，港交所周五宣布引入新规则，并称该机制将于2022年1月1日生效。SPAC是一种空壳公司，先向投资者募集资金、然后在证券交易所上市，之后找到合适的目标公司与之合并。

港交所这一框架对SPAC的审查程度与对首次公开募股（IPO）的要求类似。一些投行人士和私募股权投资者已表示，一些拟议的要求过于严格，这意味着香港的SPAC机制不会被广泛采用。

在收到90份咨询回复意见后，香港交易所对最初提出的规定做了几处小改动。其中包括，SPAC证券分配给机构专业投资者的最少人数从30个减少为20个。对权证的摊薄上限也将放宽：SPAC不得发行若获即时行使，会使股份发行总数大于有关权证发行时已发行股份数目的50%的权证（整体权证上限），最初规定的上限为30%。

香港交易所还放宽了外部投资者在SPAC交易过程中进行独立上市后私募投资（PIPE）的最低资金数额的规定。

香港交易所行政总裁欧冠昇说：“增设SPAC上市机制反映了我们努力不懈提升香港作为亚洲首要融资市场的声誉。”