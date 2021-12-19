张抗抗：未入选作协领导层是正常卸任

针对网传她未能入选作协领导层是由于涉疫情言论的说法，中国作家张抗抗辟谣称，自己只是正常程序卸任。

作家傅兴文前天（17日）在微博上转发了张抗抗对网络传言的回应。

对于没有出席本次作家代表大会，张抗抗解释说，大会要求与会代表都接种两针以上疫苗，自己由于过敏体质，一针疫苗也没打过，所以放弃了参会，还有30多位作家代表与她的情况相似。

对于这次未能入选作协主席团，张抗抗说，她已连任三届作协副主席，今年已过71周岁，按规定所有超龄的副主席都不再连任，所以她这次是按正常程序离任。

张抗抗说，最近网上一些说法是对正常程序的恶意揣测，“各位朋友对此不必理睬”。

中国作家协会第十次全国代表大会主席团名单本月14日公布，原湖北省作家协会主席方方和原中国作协副主席张抗抗都不在名单中。网上有分析认为，方方的落选与去年在武汉封城期间所写的《武汉日记》有关，而张抗抗落选则因她曾力挺方方。

方方的《武汉日记》去年在美国出版后，被一些中国网民斥为“汉奸”、“给西方递刀子”。张抗抗去年6月在微博上痛骂那些指责方方的人为“傻X”，称“群众的眼睛是雪亮的”是一句“著名的屁话”，此言论招来众多网民抨击，她的微博也被禁言。

张抗抗生于浙江杭州，祖籍广东新会，代表作品有《北极光》《隐形伴侣》等。她曾任黑龙江省作家协会副主席，黑龙江省第六、七、八届政协委员，第十、十一、十二届全国政协委员，2009年被聘为国务院参事。

中国作家协会是中央级的全国性作家组织，属于正部级的“人民团体”，其主席也享受正部级待遇。