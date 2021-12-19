中国反垄断局局长：双11“二选一”行为基本消失

中国国家反垄断局局长甘霖说，今年“618”和“双11”期间，中国网络零售市场“二选一”行为基本停止。

《中国纪检监察报》今天刊发甘霖的专访报道。也是中国国家市场监管总局副局长、国务院反垄断委员会秘书长的甘霖指出，依法查处平台经济领域“二选一”垄断案，并发出行政指导书，要求涉案企业全面整改，对防止平台垄断、规范竞争行为发挥了重要作用。

她并说：“今年‘618’和‘双11’期间，网络零售市场“二选一”行为基本停止，市场竞争秩序明显好转，平台内商家特别是中小经营者得到更广阔空间。”

甘霖也提到，从监管实践看，反垄断执法机构主要通过依据职权主动发现、举报、上级机关交办、其他机关移送、下级机关报告、信访转办、公众留言等途径，发现垄断案件线索。

据统计，举报是目前发现问题线索的主要途径，约占总线索数的三分之二。

此外，对于今年初发布的《关于平台经济领域的反垄断指南》（简称《指南》），甘霖说，《指南》对平台经济领域相关市场界定、市场支配地位认定等难点问题和“二选一”、算法共谋、大数据杀熟等典型垄断行为，作出了系统性规定。

甘霖强调，目前正加快推进《反垄断法》修订，修正草案已提请中国全国人大常委会审议。

今年11月初才出任中国国家反垄断局局长的甘霖，此前在中国国家市场监管总局担任副局长时，就一直分管反垄断工作。

中共总书记习近平今年3月发表讲话强调，推动平台经济规范健康持续发展，要加强规范和监管，维护公众利益和社会稳定。