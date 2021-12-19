台湾驻港机构仅剩香港雇员47人

台湾政府驻香港的“台北经济文化办事处”的台籍人员，早前因拒绝签署“一中承诺书”全数返台后，据报目前仅剩47名香港籍雇员协助办公；同时，由于人员减少，该机构已搬迁至香港中环广场，明天正式启用办公，不会举办乔迁庆祝仪式。

《自由时报》今天中午报道，“台北经济文化办事处”的新址为中环广场49楼，该处原为台湾文化部光华新闻文化中心使用。

据报道，港府虽然没有以《香港国安法》调查在“台北经济文化办事处”上班的香港籍雇员，但他们当中有不少人感到压力，已有好几人因此离职。据统计，目前只剩下47名香港籍雇员。

知情人士指出，“台北经济文化办事处”将在新址继续提供民众办证服务，包含台湾人护照换发、文件验证、外籍人士赴台签证申请、港人赴台停居留、在港大陆居民入台证申请等服务。

今年6月，台湾政府派驻在香港的“台北经济文化办事处”全数台籍人员，因拒签“一中承诺书”而不获核发新签证，确定将撤出香港。台湾陆委会当时指出，香港政府自2018年7月起屡次设置政治条件，要求签署“一中承诺书”，导致台湾派驻人员无法续留及赴任。驻港办事处自6月21日起调整业务办理方式，但仍会维持必要运作，不会中断服务。

陆委会重申，台湾坚决拒绝无理政治打压，也对大陆及港府提出严正的警告与谴责。

此前5月，香港政府宣布其在台湾的经济贸易文化办事处暂停运作，指台湾近年来一连串行径已严重破坏港台关系，令经贸文办在台湾的运作环境日趋恶化。