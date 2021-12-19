华人置业私有化计划遭否 将维持香港交易所上市地位

华人置业少数股东没有就公司私有化方案提供足够支持，中国恒大集团的这家长期盟友下个月退市的计划脱轨。

据彭博社报道，根据周五刊发的香港交易所公告，在74位出席会议的股东中，64人投票反对，所持股份占出席会议并于会上投票的股东股份数的10.8%。这家由香港亿万富豪刘銮雄家族所有的香港地产企业10月份宣布，计划以每股4港元的价格收购小股东所持股份。在表决结果公布前，公司股价周五午后停牌前报3.78港元。公司已向联交所申请股份自下周一恢复买卖，并称股份于联交所的上市地位将会维持。

最终由刘銮雄的妻子陈凯韵持有的英属维尔京群岛公司Solar Bright为私有化要约人。持有公司超过78%股权的刘銮雄家族及其相关方没有投票。

相比私有化提议公布前最终收盘价2.18港元，私有化要约价格高出83%，但是比调整后每股净资产价值折价55%。如果私有化方案被接受，其股票原本预计将于1月24日退市。

据报道，同为地产富商牌友圈成员的刘銮雄和许家印，有着悠久的商业往来历史。华人置业曾是中国恒大的主要股东，8月份开始减持股份，并已表示可能会出售全部所持股份。

根据彭博亿万富豪指数，刘氏家族资产净值估计在67亿美元，今年以来下跌了12%。