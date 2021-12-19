林毅夫：数字经济可助中国“换道超车”

著名经济学家林毅夫认为，中国经济在第四次工业革命中将实现“换道超车”，发展数字经济是其中关键。

在北京大学新结构经济学研究院担任院长的林毅夫，在接受《经济日报》记者专访时，提出上述观点。

林毅夫说，数字经济是第四次工业革命的核心组成部分，以人力资本投入为主，具有研发周期短、技术迭代快的特点。

他认为，在以大数据、人工智能、互联网为特征的新技术发展方面，中国有比较优势。发展数字经济是中国经济在第四次工业革命中实现“换道超车”的机会，对实现高质量发展和中华民族伟大复兴具有非常重要的战略意义。

林毅夫说，在第四次工业革命中，中国有望与其他发达国家齐头并进，用数字化缩短落后产业追赶周期，保持领先产业的优势，提升快要失去比较优势产业的竞争力。发展数字经济是中国在新征程上实现高质量发展的很好机遇。

林毅夫也提醒，数字经济建立在数据要素基础上，涉及海量个人信息。要注意合理使用及保护个人信息，避免利用数据形成的垄断等问题，一方面要鼓励支持国内更多平台创新发展，另一方面也要防止垄断反过来变成创新的障碍。

他也指出，数字经济与实体经济融合在服务业上进展较快，但在制造业上还有差距，需要针对不同产业特性提供相应的措施，克服法律法规滞后于产业发展等障碍。