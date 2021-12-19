贝壳找房遭浑水做空 称将调查欺诈指控

中国房地产经纪公司贝壳找房周五说，将对美国一家知名做空机构对该公司的欺诈指控进行内部调查，并对该投资公司报告中的说法提出反驳。

据《华尔街日报》报道，浑水此前发布了一份77页的关于纽约上市公司贝壳找房的报告。贝壳找房运营着一个在中国很受欢迎的在线平台，许多房地产中介、房主、买家和寻找出租公寓的个人都在使用这个平台。该公司对新房和二手房交易收取手续费，并设有一个提供房地产融资、房屋装修和物业管理服务的部门。

浑水说，已做空贝壳找房股票，并将其与瑞幸咖啡类比。瑞幸咖啡曾在纳斯达克上市，在披露重大会计欺诈之前，该公司夸大了数月的收入报告。

由美国做空者Carson Block经营的浑水说，经过包括实地采访和现场访问在内的尽职调查，以及从该房产经纪平台收集数据后，发现贝壳找房报告的交易量、店铺和房产经纪数量存在差异。浑水指责该公司大幅夸大其佣金收入和业务量。周四，浑水发布报告后，贝壳找房股价收盘下跌2%。

贝壳找房周五说，浑水的报告毫无根据，包含大量事实错误、未经证实的陈述以及误导性的推测和解释。贝壳找房还说，该报告显示了对中国住房交易行业缺乏基本了解。贝壳找房也批评了浑水的数据收集方法、对其交易量的研究和分析，以及核实其门店和房产经纪数量的尝试，并说其中很多数据都是基于不完整的数据。

贝壳找房表示，董事会已授权一个独立的审计委员会，在该审计委员会聘请的独立第三方顾问的协助和建议下，在适当的时候，该公司会提供更新。