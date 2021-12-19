韩央行：中国未来15年年均经济增速将低于4%

韩国央行上周日（12日）发布《制约中国中长期增长的结构性风险因素评估》报告，预测中国经济在未来15年的平均增长率在3.5%至4%之间。

据韩联社报道，韩国央行通过对去杠杆化速度、生产率下降幅度、企业经营环境的不确定性程度的假设，将中国经济的增长路径分为乐观（年经济增长率4.5%至5%）、中立（3.5%至4%）和悲观（2.5%至3%）三种，并且认为中立的可能性最大。

根据这种假设，中国未来15年的年均经济增速将不及过去十年（2010至2019年）平均水平（7.7%）的一半。报告分析，制约中国经济增长的首要因素是恒大事件等引发的“杠杆率过高”问题。另外，设备过剩和企业结构调整迟延所导致的全要素生产率增速放缓，也是导致经济增长率下滑的原因。

韩国央行说，世界金融危机之后，中国房地产投资出现过剩现象，若负债结构未得到顺利调整，中长期增长率放缓将难以避免。中国以国有企业为中心的研发投资和技术创新战略实效性不如以往，伴随着薪酬上涨和人口结构的变化，劳动对经济增长的贡献率也将持续降低。

报告指出，中国各阶层间收入、资产不均衡现象加剧，居民消费能力减弱，内需主导型增长模式面临难题。另外，政府加强监管、中美矛盾导致企业环境的不确定性增大也将对中国的经济增长产生负面影响。

韩国央行表示，韩国有必要结合中国经济形势实现出口多元化，并提升在中国内需市场的竞争力。