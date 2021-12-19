台外长盼印尼等亚细安国家对台海情势表达关切

台湾外交部长吴钊燮接受印尼媒体访问时说，期盼印尼等亚细安国家能对台海情势表达关切，并督促中国大陆克制其威权扩张的野心。

据联合新闻网报道，台外交部今天（19日）发布新闻稿称，吴钊燮接受印尼《指南日报》视讯专访，内容已于17日刊登。

吴钊燮称，全球包括台湾、太平洋、欧洲及拉丁美洲等地，正处于地缘政治变局，尤以台海、南中国海局势最受关注；中国大陆挑衅作为对区域和平稳定毫无助益，也与自由、开放的印太地区愿景相违背。

吴钊燮说，中国大陆的强势扩张作为，以及在国际场域压迫台湾，已唤醒民主阵营的警觉，认定北京的行为是对国际秩序与民主价值的挑战；面对北京进逼，台湾持续加强自我防卫力量，并将坚定维护民主自由生活方式，期盼获得更广泛的国际支持。

吴钊燮称，台湾与许多亚细安国家享有互惠互利的经贸关系，民间交流往返频密，以自由开放精神维系印太地区的繁荣发展，符合台湾与印尼等的利益。

“台湾对东协（亚细安）国家在南（中国）海受中国侵扰的遭遇感同身受，也期盼包括印尼在内的东协友好国家，能对台海情势表达关切，并督促中国克制其威权扩张的野心。”吴钊燮说。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）此前访问印尼时，曾重申美方对维持台海和平稳定的承诺。