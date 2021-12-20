中纪委称艺人违法失德必究

知名艺人王力宏最近因被前妻控诉婚内不忠等深陷舆论风波，中共中央纪委国家监委网站昨天以不点名方式发文指出，“人设崩塌”近期再成舆论场热议关键词，并强调明星艺人违法失德必究、没有任何例外。

中央纪委国家监委网站昨晚发出《立艺先要立德》的评论，并首先提到，“人设崩塌”近期再成舆论场热议关键词。而明星艺人“翻车”的例子一再说明，公众人物的一言一行受到大众关注，一举一动都会对社会产生影响，“如果肆意妄为、不知自重，就得不到他人的尊重，最终只能自食苦果”。

评论紧接着引述中共总书记习近平上周说：“文艺工作者的自身修养不只是个人私事，文艺行风的好坏会影响整个文化领域乃至社会生活的生态。”

评论也强调，一个文艺工作者如果品行不端，人民不会接受，时代也不会接受；同时列出近来对违法失德艺人采取的种种举措，包括中宣部印发《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》、中国国家广播电视总局发布《关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》，以及中央网信办印发《关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知》。

评论指出，这些举措无疑释放出一种信号：严把明星艺人内容导向，加强正面引导，建立负面清单，违法失德必究、没有任何例外。

“古语有云：立业先立德，做事先做人。这句话在各行各业都适用，在给人以价值引导、精神引领、审美启迪的文艺行业更是如此。”

评论最后说，所谓‘人品决定艺品，立艺先要立德’，明星艺人不管颜值如何、粉丝多少，其根本仍是道德水平、思想水平和业务水平，在发展成长的过程中始终不能忘记修养道德品质、承担社会责任。