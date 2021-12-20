中国官媒：百万港人用实际行动粉碎谎言与污蔑

香港昨天举行修改选举制度后的首次立法会选举，中国官媒新华社昨晚发快评称，超过了100万选民参加了这场选举投票；他们用实际行动粉碎了一些外部势力针对选举的谎言与污蔑，表明了真正的人心所向。

新华社快评指出，修改香港选举制度后的首次立法会选举，万众瞩目，而少数国外势力和反中乱港分子却极力干扰破坏、散播谣言、诋毁诬蔑，甚至不惜违背法律公然鼓励“不投票、投白票”。然而，自昨早8时半投票开始，众多香港选民用自己的实际行动“打脸”这些人和势力。

快评强调，事非经过不知难。在冠病疫情严峻情况之下，外部势力极力干扰破坏之时，香港各界人士踊跃投票，积极履行选民职责。选举秩序井然，过程畅顺。香港选民对良政善治的迫切期待是踊跃投票的推动力之一，体现了广大民众对新一届立法会充满信心。

快评并表示，新选举制度兼具广泛代表性、政治包容性、均衡参与性及公平竞争性，香港选民用实际行动展现了对此认可。虽然，一些别有用心的人始终不死心，煽动投白票、废票和搞事，却并没获得什么响应。“这反映了整个香港社会思安思定、拒绝反中乱港势力干涉的集体民意。”

快评最后说，历史洪流滚滚，人心所向是最大的政治。2021年12月19日，必将载入香港特区史册、写入香港市民历史记忆。

据港媒今早报道，此次立法会选举的投票率为30.2%，较2016年立法会选举低约28个百分点。作为中国全国人大修改香港选举制度后第一场立会选举，这次选举和以往有很大不同。在新选制下，立法会议席由70席增至90席，但地区直选议席则大幅减少。

