港立会选举建制派大胜非建制派仅得一席

香港昨天（19日）举行修改选举制度后的首次立法会选举，共有153名候选人竞逐90个议席，选举结果全部出炉，建制派囊括82席，非建制派仅得一席，另有七席由无政治背景资料的参选人夺下。

综合香港01和《明报》报道，在地方直选方面，非建制派全军覆没。建制派政党民建联主席李慧琼以超过9万5000张选票，在地区直选中当选，票数也是20名当选者当中最高的，成为“票后”。

功能组别方面，香港民主党前成员、“新思维”创党主席狄志远在社福界胜出，是唯一一名当选的非建制派参选人。

40席选举委员会界别选举结果则已经全部出炉，当选者包括协助港女命案嫌犯陈同佳赴台投案的牧师管浩鸣。

香港新一届立法会选举原定在去年举行，但因为疫情押后一年至昨天才举行。这次选举一共有153名候选人竞逐90个议席，当中包括选委界别40席、功能组别30席及地方直选20席。

由于民主派的集体杯葛，投票率高低成为了本次选举的最大焦点。连日来，港府高官不断催票，市民更首次可在选举日免费乘搭交通工具。因应疫情未能通关，港府也设立三个边境票站，供在中国大陆的港人“入境”投票后，返回大陆豁免检疫。

选举管理委员会主席冯骅今天凌晨在记者会上公布，地区直选累积投票率约30.2%，共有约135万人投票，远低于上届（2016年）的58.28%。

冯骅在会上被问如何评价本次低投票率。冯骅回应时说，选管会从不看投票率，只负责统筹投票工作。

另一方面，港府宣布，行政长官林郑月娥将从今晚至周四（23日）到北京述职，向中国国家领导人汇报香港经济、社会和政治方面的最新情况。行政长官办公室主任陈国基将会随行。

香港01早前引述消息人士报道，林郑此趟行程有颇多不寻常之处，建制派高层推测林郑连任机会突然“转冷”，即变得不大。