力拓选定加拿大驻华大使鲍达民担任董事长

力拓股份有限公司周一决定由加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）接替Simon Thompson，担任这家全球市值第二大的矿业公司的董事长。鲍达民将在今年底卸任驻华大使一职。

据《华尔街日报》报道，力拓表示，鲍达民自2019年起担任加拿大驻华大使，在此之前，他在麦肯锡公司工作了30多年，担任过的职务包括全球管理合伙人和亚洲区负责人。

力拓说，鲍达民将于2022年4月4日加入力拓董事会，并将在5月5日的澳大利亚股东大会后被任命为董事长。

力拓并称，Thompson将于5月5日离开董事会。Thompson从2014年开始成为力拓董事会成员，担任董事长已有四年。

综合路透社和彭博社报道，鲍达民本月6日发表声明宣布卸任加拿大驻华大使一职的消息，他并将在任期间协助两名加拿大人康明凯和斯帕弗获释，视为他一生的荣幸（the honor of a lifetime）。

鲍达民在中加关系陷入低谷时期，于2019年9月接任驻华大使重担。华为首席财务官孟晚舟2018年12月在加拿大被捕，北京数日后以涉嫌从事危害中国国家安全的活动为由，拘捕康明凯和斯帕弗。

孟晚舟与美国司法部达成暂缓起诉协议后，于今年9月24日在加拿大获释并返回中国，康明凯和斯帕弗之后也获释离开中国。