华人置业创纪录最大跌幅 因私有化计划泡汤

在私有化计划没能获得足够的股东支持之后，华人置业的股价创下有记录以来最大跌幅。

据彭博社报道，这家房地产公司——中国恒大集团的长期盟友——的股价，今早在香港市场一度下跌35%，至2.45港元。上周五，少数股股东否决了一项按每股4港元买断该公司的计划。

根据香港交易所公告，在74位投票股东中，有64位投了反对票，他们的持股共占10.8%。今年10月，这家由亿万富豪刘銮雄的家族所有的香港房地产公司宣布了私有化计划，当时对恒大财务状况的担忧加剧，该公司股价被连累下跌。

作为一个地产大亨牌友圈的成员，刘銮雄和恒大董事局主席许家印很早就开始有商业往来。华人置业原是恒大的大股东，但从8月份开始减持，并曾说可能把手里的恒大股票卖光。该公司称，如果彻底清仓恒大股票，预计将亏损106亿港元（14亿美元）。

在英属维尔京群岛注册的Solar Bright之前提议把华人置业私有化，持股78%的刘銮雄家族及关联方没有投票。Solar Bright的终极所有人是刘銮雄妻子陈凯韵。

相比华人置业在私有化提议公布前的最后收盘价是2.18港元，私有化报价溢价83%，但根据上月的公告，其较调整后每股资产净值折让55%。本来倘若该买断方案被接受，华人置业料将在1月24日退市。

