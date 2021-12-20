“一国两制”白皮书：完善香港选制 减少政治争拗和内耗

中国国务院新闻办公室今天（20日）发表《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书，全文逾二万六千字，内容指近年反中乱港势力以夺取特区管治权、实施“颜色革命”为目的，挑战“一国两制”原则底线，冲击特区宪制秩序、破坏香港法治和进行危害国家安全等活动。

综合香港01和新华社报道，白皮书强调，中央政府审时度势，依照宪法和《基本法》对香港特别行政区行使全面管治权、完善与《宪法》和《基本法》实施相关制度机制的重大决策，推动建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，完善香港选举制度，坚定落实“爱国者治港”原则。

白皮书指新一届立法会选举充分展现香港民主实践新气象，新制度具广泛代表性、政治包容性、均衡参与性、公平竞争性，吸引众多来自不同背景的人士参选，“五光十色”、多元多样前所未有，并非是“单声道”。全部席位有竞争，更是回归以来从未有过。

白皮书说，新选制使竞选更加理性、及注重民生和发展议题，以至参选人的能力和素质展示，使选举回归良性、理性、干净竞争。完善后制度全面准确贯彻“一国两制”，严格依照宪法、基本法和全国人大有关决定，坚决维护国家主权、安全、发展利益。至于落实“爱国者治港”原则，可确保特区管治权牢牢掌握在爱国者手中，减少政治争拗和内耗。

白皮书也强调，香港在英国殖民统治之下没民主可言，在中国政府对香港恢复行使主权，实行“一国两制”方针，创建香港的民主制度，并在实践中支持其不断完善，“中国共产党和中国政府建立发展香港民主的决心、诚意以及付出的巨大努力一以贯之，有目共睹。”

白皮书提及，发展完善香港特别行政区的民主，对保障香港居民的民主权利、实现良政善治、确保香港长期繁荣稳定和长治久安具有重大意义，并说“一国两制”为香港民主发展提供根本保障，确保“一国两制”实践行稳致远。白皮书认为，若要继续推动香港民主发展，必须坚决贯彻落实“爱国者治港”原则、按照“一国两制”方针和基本法，切合香港的政治、经济、社会、文化、历史等条件，探索具有香港特色的民主发展道路。

白皮书说，作为中国共产党和中国政府的伟大创举，“一国两制”在香港的实践已经取得巨大成功，显现出强大生命力和制度韧性，强调中央政府有信心、智慧、能力将实行社会主义制度的中国大陆管理好、建设好，也把实行资本主义制度的香港管理好、建设好，并把符合香港实际情况的民主建设好、发展好。

白皮书最后指，香港正迎来拨乱反正、由治及兴的新阶段，“一个政治民主、法治健全、自由开放、包容和谐、繁荣稳定、胸怀祖国、面向世界的香港必将更好地呈现在世人面前，‘一国两制’在香港的实践必将取得更大成功。”

2014年6月，国务院新闻办公室发布《“一国两制”在香港特别行政区的实践白皮书》，首度提到中央拥有对香港特区的“全面管治权”，引起极大回响，当时有评论指《白皮书》厘清中央与特区关系，香港不存在所谓“剩余权力”等问题。