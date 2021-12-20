王毅告诫美国要对抗中国不惧

中国外长王毅强调，中国对美国的态度一贯而且明确：要对话可以，但应当平等；要合作欢迎，但应当互惠；要竞争无妨，但应当良性；要对抗不惧，将奉陪到底。

中国外交部官网公布，王毅今天（20日）在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲时说，一年来的折冲和交锋再次说明，中美关系之所以遭遇严重困难与多重挑战，根本原因在于美方对中国和中美关系作出了战略误判。

王毅批评美国一些人内心不愿承认别的国家也有发展的权利，不愿接受中国不断壮大进步的事实，不愿认同中美可以实现互利共赢的道理，试图拉帮结伙对中国进行围堵打压。他说：“美方的错误言行不仅严重损害两国人民利益，也严重冲击世界和平稳定。”

他再次提到对美“三条底线”和“两份清单”，强调中国不承认这个世界上还有高人一等的国家，美国应当改掉动辄干涉中国内政的老毛病，并要求美国不得挑战中国的道路和制度，不得阻挠中国的发展进程，不得侵犯中国的主权和领土完整。

王毅呼吁美国切实把中美两国领导人达成的共识落到实处，践行承诺，取信于人，同中方一道探索两个大国的和平共处之道。

王毅也向欧盟发出共同利益远大于分歧的信息，并说：“我们发展中欧关系的诚意始终不渝，维护自身主权、安全、发展利益的立场坚定不移。希望欧方也能继续坚持战略自主，排除干扰因素，与中方一道，共同推动中欧合作行稳致远。”

中国外交部官网也公布，副外长谢锋上周五（15日）与美国工商界人士会面，包括前美助理贸易代表、前中国美国商会会长夏尊恩，以及前美驻上海、沈阳总领事谭森。

谢锋有针对性地向对方介绍中央经济工作会议精神，强调中国将扩大高水平对外开放，落实好外资企业国民待遇，吸引更多跨国企业投资，推动重大外资项目加快落地

他也希望美国工商界朋友继续在华投资兴业，分享中国改革开放红利，与中国同发展、共进步，同时发挥好纽带桥梁作用，为中美关系健康稳定发展积极作贡献。