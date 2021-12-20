王力宏道歉 称暂时退出娱乐圈

知名艺人王力宏早前因被前妻李靓蕾控诉婚内不忠等深陷舆论风波后，今天中午在社交媒体发文称，自己不再做任何解释和辩解，并向李靓蕾道歉。他同时强调，“准备暂时退出工作，留出时间陪伴父母和孩子，弥补这次风波带来的伤害”。

王力宏今天中午在个人微博发文指出，自己左思右想后，应该承担起所有的责任。为此，他不再做任何解释和辩解，“没经营好婚姻，给家人带来困扰，没给大众做好偶像该有的形象，都是我的错”。

“在这里，给爸爸妈妈靓蕾孩子们郑重道歉。既已离婚，争论过去种种已经无意义了。从今往后，我会注意自己的言行举止，会承担起一个父亲、儿子和公众人物的责任，经济上生活上尽可能的照顾靓蕾和孩子们，我准备暂时退出工作，留出时间陪伴父母和孩子，弥补这次风波带来的伤害。”

王力宏也向前妻李靓蕾承诺，他会与她一起共同照顾抚养三个孩子。“你们住的房子我会过户到你的名下。孩子们的抚养教育我也会全程参与并承担费用。此事肯定主要是我处理不当。再次向大家道歉。”

王力宏今天中午在微博发文称，自己准备暂时退出工作，留出时间陪伴父母和孩子，弥补这次风波带来的伤害。（王力宏微博）

李靓蕾上周五晚在个人社交媒体上发布数千字长文，控诉王力宏婚内包括炮友、召妓等种种恶劣行径；此消息被两岸三地大批媒体报道后，引爆整个中文娱乐圈。

李靓蕾当时也诉说，她在婚姻中被王力宏与他的家人“不断怀疑、羞辱、冷暴力”，婚前还被迫签下不对等的婚前协议。而离婚消息曝光后，王力宏最后只是保护了自己。