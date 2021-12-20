云南金融反腐风暴：农信系统10天内九人被查

云南农信系统此次掀起的金融反腐风暴还在继续，10天内有九人被查。

据澎湃新闻报道，12月18日，云南省纪委监委网站披露的“审查调查”情况显示，云南昭通昭阳农村商业银行原党委副书记、行长赵光唯接受纪律审查和监察调查；云南省农村信用社联合社（下称云南省联社）昭通办事处原党组成员，云南昭通昭阳农村商业银行原党委书记、董事长杨舜接受纪律审查和监察调查；宁洱县农村信用合作联社原信贷部经理徐伟接受监察调查；元江县农村信用合作联社澧江信用社主任薛承伟接受纪律审查和监察调查。

此前的12月9日，云南省纪委监委网站“审查调查”一栏显示：云南华宁农村商业银行党委副书记、行长李江民接受纪律审查和监察调查；元江县农村信用合作联社原党委书记、理事长施朝明接受纪律审查和监察调查；元江县农村信用合作联社原党委书记、理事长沈洪平接受纪律审查和监察调查；景谷县农村信用合作联社党委书记、理事长杨发科接受纪律审查和监察调查；宁洱县农村信用合作联社原党群部副经理邹蕾接受纪律审查和监察调查。

综合上述九人被查的情况来看，此次云南农信系统的反腐风暴涉及地区包括昭通市昭阳区、宁洱县、元江县、华宁县、景谷县。

云南省联社曾因两任党委书记和一名主任先后落马而备受关注：2015年7月，云南省联社原党委副书记、主任罗敏被查；2017年6月，云南省联社原党委书记、理事长万仁礼被查；2018年5月，云南省公安厅发布A级通缉令，对西南林业大学党委副书记、校长蒋兆岗进行通缉。2011年至2016年期间，蒋兆岗曾任云南省联社党委书记。

今年9月，云南省联社还迎来重要人事变更：原交通银行云南省分行副行长边庆担任云南省联社主任。在边庆之前，云南省联社主任和理事长均为倪立。