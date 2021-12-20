林郑：正确轨道走下去 或可实现普选特首

香港特首林郑月娥说，只要在正确轨道持续走下去，相信可实现普选特首的目标，并且未必需要很长时间。

据《星岛日报》报道，林郑月娥今天（20日）早上会见记者，在被问及香港达到普选的时间表时，她说，香港曾有普选特首的机会，但最终被否决，希望港民以此为鉴。

林郑月娥称，在修改选举制度后，有广泛代表性的选委会，与当日的中国全国人大框架吻合。她认为，只要在正确轨道继续走下去，行政、立法可有建设性互动，为市民做实事，相信可实现普选特首的目标，并且未必需要很长时间。

她又说，完成基本法23条立法是香港的宪制责任，过去未能完成相关工作，而《香港国安法》则为政府处理了部分问题，但国安法只针对四类危害国安的行为，因此需要继续努力做好这件事。

林郑月娥称，当局已进行内部分析，有很多事情已出现变化，因此不能沿用2013年的方案，也需考虑香港的整体情况，并希望可以在这一届政府提出讨论23条立法。不过，林郑认为，不可能在这一届完成立法工作。

香港政府新闻网今早发出信息称，林郑月娥将于今晚至周四到北京述职，向中国国家领导人汇报香港经济、社会和政治方面的最新情况。特首办公室主任陈国基将会随行。另外，澳门特首贺一诚则于明天起至周五到北京述职，离澳期间由澳门行政法务司司长张永春临时代理行政长官的职务。