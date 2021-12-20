中国立法严禁借“网红儿童”牟利

中国发布条例严禁借“网红儿童”牟利，严控未成年人参与网络表演，保障未成年人在网络空间的合法权益。

据人民网报道，中国文化和旅游部办公厅近日发布《关于加强网络文化市场未成年人保护工作的意见》（下称《意见》）。《意见》提到，近日部分网络文化平台出现的利用“网红儿童”牟利等不良现象和问题，需严控未成年人参与网络表演，保障未成年人在网络空间的合法权益。

《意见》要求，对出现未成年人单独出镜或者由成年人携带出镜超过一定时长且经核定为借助未成年人积累人气、谋取利益的直播间或者短视频账号，或者利用儿童模特摆出不雅姿势、做性暗示动作等吸引流量、带货牟利的账号依法予以严肃处理。

报道称，业内人士说，“网红儿童”爆火的背后，可能存在一条“利益链”。一部分亲子账号前期确实是单纯分享日常生活，在突然爆火获得流量后，便会有机构主动与其签约，而签约之后又能获得更多的商务机会，这也导致一些父母利用孩子打造账号，当作生意经营。

有专家认为，网络平台也需从严把关，一方面严格落实主播准入条件和年龄限制，另一方面严格审核涉及未成年人的直播信息和视频内容，对过度消费“网红儿童”的账号采取封禁等措施。此外，学校、社会也需加强对家长的引导教育，监督其履行好监护责任，对于那些完全把孩子当做摇钱树的家长，相关部门要发挥作用，切实保护未成人的合法权益。