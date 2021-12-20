港民调：七成市民称不会在立会选举投票

在新选举制度下的首场香港立法会选举，投票率远低于上届，香港《明报》在投票日前往三个景点展开民调，发现七成市民表明不会投票，其中最多人说不满选举制度是他们不投票的原因。

《明报》昨天（19日）中午时分在海洋公园、西九文化区，以及维园工展会访问了100个市民，其中70名受访者说他们不会投票，17人称没有做出决定、不知道或是很难说，只有13人表明会投票。

在不会投票的受访者中，不满选举制度为42.9%；无合适候选人40%；有事忙，唔得闲（没空）11.4%；满意政府表现所以不用投票4.3%；其他1.4%。在会投票的受访者中，最多人说要尽选民责任（61.5%）是他们决定投票的原因。

调查也显示，大部分市民认为，香港交通业者在投票日当天让民众免费乘搭部分交通工具，不但无助吸引他们投票，甚至降低其投票意欲。

受访者需以0至10分评分，0分代表措施减低投票意欲，10分代表意欲增加。不论会否投票者，最多受访者选择的都是0分及5分，分别有41%及28%人选择，问题平均得分为2.86分，显示大部分受访者认为免费乘车无影响，甚至减低投票意欲。

选举管理委员会主席冯骅今天凌晨在记者会上公布，地区直选累积投票率约30.2%，共有约135万人投票，远低于上届（2016年）的58.28%。