中国官方鼓励并购风险房企优质项目

中国人民银行与中国银保监会联合发文，鼓励优质房地产企业并购风险企业的优质项目。

综合中国证券报及财联社报道，中国央行及银保监会近日联合发布《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》（下称《通知》），鼓励银行业金融机构按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务，支持优质的房地产企业兼并收购重点房地产企业的项目。这份通知被解读为“以市场化方式处理风险的有力措施”。

《通知》在风险管理方面，强调了金融机构应按照“穿透原则”评估项目的合规性，同时，加强并购贷款的风险控制和贷后管理，做好资金用途的监控。金融机构要按月向央行和银保监会报告开展项目并购金融服务的情况。

除了发布通知外，央行与银保监会近期会同国资委，召集部分民营、国有房地产企业和主要商业银行举行座谈会，除了再次鼓励房企并购外，也鼓励金融机构为这些企业提供收购所需的金融服务，共同化解风险。

报道分析称，目前中国官方应对房地产的风险，一方面鼓励大型民营企业、央企和国企并购风险和经营困难的房地產开发商手裡的优质项目，另一方面也希望大型银行能够积极为并购方提供贷款。同时，避免对发生风险和经营困难的房地产企业抽贷、断贷。

报道提到，当天与会的一些开发商说，目前是兼并收购的较好时机，正在实质性洽谈多个并购专案。

报道引述接近监管部门的人士称，“目前有少数房地产企业出现了风险事件，做好这些大企业在退出过程中的风险化解工作至关重要，专案并购就是其中一项重要手段。”

他并强调，发布通知以及举行座谈会，主要是为了鼓励并推动体质优良的房地产企业并购重点、优质的在建项目，而并非为了藉此收购面临风险的房地产企业。

早在12月初，监管部门就说会合理发放并购贷款。银保监会新闻发言人日前在答记者问时说，现阶段要根据各地不同情况，重点满足首套房、改善性住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款，加大保障性租赁住房支持力度，促进房地产行业和市场平稳健康发展。