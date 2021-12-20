中国房企困境将压制亚洲高收益公司债交易

银行业者表示，中国一连串的房企违约事件让全球投资者很受伤，房地产行业的债务动荡将在明年上半年压制亚洲高收益公司债交易。

据路透社报道，中国房地产开发商在该地区高收益债（垃圾债）交易中占的比重最大。

对中国开发商财务健康状况的担忧，严重影响了这类债券的发行量，亚太地区高收益公司债发行量在2021年降至三年来最低水准。

中国恒大集团和佳兆业今年都未能按时偿债， 随后高负债房企遭遇一连串的信用评级下调。

债务违约让中国的高收益债券陷入困境，引发资金外流，并使资产管理机构对该地区的发行人感到战战兢兢。

根据路孚特的数据，整个亚太地区今年发行了504亿美元的高收益公司债，这是自2018年以来的最低发行规模，也低于2020年的639亿美元。

发行量减少有很大一部分来自中国，因为投资者开始提前结算帐目，以避免过去一个季度房地产行业债券崩跌态势的蔓延和影响。

路透社引述摩根士丹利亚太地区债务银团业务负责人Ernst Grabowski说：“能够重新打开高收益市场的名单相当短。”

“它必须是一家大多数投资者认为其信贷主张相对安全、有足够的其他投资者支持、而且流动性将很好的公司。”

路孚特的数据显示，过去一个季度，中国新发行的美元和人民币计价高收益债券从第三季度的97亿美元下降到32亿美元。

交易顾问说，第一只“破冰”的高收益债券需要来自一家实力较强的公司，以便让投资者相信新债发行是可行的，可以让市场向其他发行人开放。

“我认为，(中国)房地产业可能在上半年的某个时候，甚至可能在第一季度发行新债”，巴克莱亚太区债券业务主管Avinash Thakur说。

“债券投资者更关注中国企业的杠杆水平，但从某种程度上说，他们觉得现在正进行的这种修正早就该发生了。”

银行业人士说，鉴于市场动荡，与2020年早些时候的交易相比，新债发行将需要这些公司支付明显更高的利率，这应该会推动投资者的需求。

欧华律师事务所的合伙人Philip Lee说：“投资者将意识到亚洲的信贷状况依然良好，当有一段时间没什么交易，许多投资者都在囤积现金，必须要配置出去。”

不过他表示，市场可能还需要六个月的时间才能开放。