恒大两宗地逾期未动工 被成都政府无偿收回

中国恒大集团在成都的两宗地，因超过两年未动工，被成都市政府无偿收回。

据澎湃新闻报道，四川省成都市龙泉驿区规划和自然资源局本月17日公示了两则闲置土地认定书。公告称，原成都市龙泉驿区国土资源局与成都裕龙贰号房地产开发有限公司于2010年4月28日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，宗地座落于同安街办锦绣路以西、四川龙泉阳光体育城有限公司以北，约定的开工日期为2010年11月30日，于2011年5月13日办理了土地使用权证书。

不过，公司自从取得土地使用权后一直未动工开发，且已超过两年，认定为闲置土地，且已闲置两年以上，被成都市龙泉驿区规划和自然资源局将无偿收回。

另一宗土地是座落于同安镇锦宏路的一宗地，成都裕龙叁号房地产开发有限公司于2011年10月12日办理了座落于同安镇锦宏路一宗地的国有土地使用权证书，并同意在六个月内动工建设，该项目建设周期不超过三年。不过，同样超过两年未动工，而被当局收回。

据天眼查的资料显示，成都裕龙贰号房地产开发有限公司和成都裕龙叁号房地产开发有限公司均为成都寰瑞置业有限公司100%持股，穿透股权信息显示，成都寰瑞置业有限公司的唯一大股东为林芝恒大旅游发展有限公司，即恒大地产集团成都有限公司全资持有。

另据此前报道，12月14日，海口市自然资源和规划局发布不动产权证书作废公告，宣布收回恒大地产的八宗土地。海口市自然资源和规划局称，恒大的八宗地块，均存在因公司原因，超过约定的动工开发日期满两年未动工的情况。