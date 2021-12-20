公投后和朱立伦关系 侯友宜：沟通管道畅通

台湾四大公投都没有过关后，国民党党内出现了许多检讨声音，同时外界也好奇党主席朱立伦与新北市长侯友宜现在的关系。侯友宜今天就此说，自己跟朱立伦联系管道畅通无碍，他并强调，每个人有每个人的角色，大家都是团结在一起，全心全力为民众做事。

侯友宜早前因在公投前夕发表一篇《我对公投的看法》千字文，而被国民党党内部分声音质疑不支持公投；朱立伦虽在公投结果出炉后称不找战犯，但侯友宜俨然成为党内箭靶，侯友宜也说：“对于这次的公投结果，我愿意承担。”

综合中央社、《联合报》、《自由时报》报道，侯友宜今天视察校园电力改善工程暨冷气装设工程时接受媒体联访。他被媒体询及是否有跟朱立伦联系时说，自己和朱立伦是就事论事，友谊不变，“我们也常常有联系的管道随时都可以打电话，所以大家放心，我跟主席都有可以随时沟通的管道，畅通无碍”。

至于国民党内部有一些针对他的检讨声音，侯友宜说，每个人都有一个角色，大家应团结在一起、全心全力为人民做事，这才是永远的方向。侯友宜强调，自己会好好努力做事、回应市民的需求，最重要的还是要为人民长远的发展来设想；而公投结果已经出来，就尊重、放下，大家一起往前走。

媒体追问是否要跟党内修补关系问题，侯友宜表示，他会好好地为新北市民，把自己的角色先扮演好。同时，他相信国民党的角色也会尽力把为人民的事情做好，大家携手合作，全力往前走，“让我们的执政县市都能够赢得民众的信赖，这才是现在当前最需要努力做的事情”。