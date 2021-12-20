张荣桥入选《自然》年度10大人物

中国首次火星探测任务工程总设计师张荣桥入选英国《自然》杂志影响2021年科学事件的10位人物，成为今年该榜单上唯一的中国人。

据《科技日报》报道，主办方说，今年的重大科学事件还包括中国成为了第二个让火星车（天问一号）成功着陆火星的国家，而这也是中国国家航天局和火星探测任务总设计师张荣桥交出的答卷。

张荣桥近日接受了《自然》杂志的采访，针对面临最大挑战、下一步计划等问题进行了回答。谈及任务成功时的感受，张荣桥回忆说，“不能自已，流下泪水，有甜有咸。”

针对这次任务的最大挑战，张荣桥说，首先是在技术方面，因为人类对火星的表面形貌、气象条件等的认知甚少，为使探测器能尽量适应未知环境，在方案设计之初就做了全面详实的任务实施计划，对探测器进行了针对性的设计，并开展大量地面试验验证工作。

他续说，另一方面是研制计划的保证，突如其来的冠病疫情带来了极大冲击，在中国各级政府和有关单位大力协同、周密安排、密切配合之下，才能克服疫情对任务实施的不利影响，实现按计划准时成功发射。

针对下一步计划，张荣桥说，“天问一号”任务是中国开展行星探测的第一步，后续还将择机开展小行星探测、火星采样返回和木星系与行星际穿越探测等任务，开展更多的深空探测活动。

他也强调，“天问一号”和“祝融号”的成功，将会极大推动中国空间科学，特别是行星科学研究的发展。

公开资料显示，张荣桥是现任中国首次火星探测任务（天问一号）工程总设计师，中国科协第十届常委。他组织完成了天问一号任务，取得“一次任务实现火星环绕、着陆、巡视”圆满成功。先后获中国国家科技进步特等奖，国防科学技术进步特等奖、二等奖。