佳兆业宣布违约 与债权人商讨债务重组

中国房企佳兆业集团今天（20日）发表声明说，因未能按期偿还其美元债务，目前正与债券持有人就一项广泛的债务重组计划进行商讨。

据《华尔街日报》报道，佳兆业在声明中说，公司未能支付4亿美元（约5.47亿新元）票面利率6.5%、12月7日到期票据的本金和利息。另外，该公司也未能支付三只其他票据共计逾1.05亿美元的到期利息。目前佳兆业尚未偿还的美元债券余额为118亿美元。

声明称，上述未兑付情况可能导致公司债权人要求加快还款，不过截至公告日期，佳兆业并未接获公司发行的优先票据的持有人就加快行动发出任何通知。

佳兆业说，公司一直与债券持有人的代表商讨，就尚未支付的境外债券制定全面债务重组计划。该公司已委任重组专家华利安(Houlihan Lokey Inc.)为财务顾问，亦已委任盛德国际律师事务所(Sidley Austin LLP)为法律顾问。华利安也是中国恒大和另一家最近违约的开发商花样年控股集团的顾问。

《华尔街日报》引述知情人士称，佳兆业目前正与持有其大部分国际债务的债权人谈判，这些债券持有人向佳兆业集团提出了一项约20亿美元的融资方案，包括股权、可转换债券、过渡性贷款和其他工具等多种选择。

报道称，Lazard Ltd.是这些债权人的顾问。知情人士还称，佳兆业集团和Lazard已就一项保密协议的条款达成一致，该协议将允许Lazard更好地评估佳兆业的现金短缺情况，不过这份协议尚未签署。

近几个月来，花样年控股、当代置业和新力控股等几家规模较小的开发商都发生了违约。本月早些时候，惠誉国际评级将对佳兆业集团的评级下调至限制性违约。

中国人民银行本月早些时候下调了金融机构存款准备金率，一些经济学家称此举可能预示着一轮宽松周期的开始。中国央行今天小幅下调了一年期贷款市场报价利率(LPR)，将这个关键贷款利率从3.85%下调至3.80%。