“直播一姐”薇娅发致歉信：接受处罚

中国“直播一姐”，知名网络主播薇娅因偷逃税，而被处罚款13.41亿元（人民币，下同，约2.88亿新元），对此她在微博发文致歉称，接受处罚，并将按时偿还所有款项。

薇娅今天（20日）在微博发致歉信称，自中国税务部门发布加强直播行业从业人员税收管理通知以来，她针对税务问题进行自查，同时积极配合税务机关调查。

她称，在自查和调查过程中，发现自己确实在税务上有违反税收法律法规的行为，对此深感愧疚，并向公众道歉。她续称，在自查和配合调查期间，她将自己的收入结构、收入来源都向税务机关汇报，并积极配合税务机关调查。

薇娅称，这次税务问题让她深刻认识到，依法纳税是应尽的义务。她并表示，自己完全接受税务部门依法做出的相关处罚决定，并将积极筹措资金在规定时间内完成补缴税款、滞纳金和罚款。

本名黄薇的薇娅因偷逃税款6.43亿元（约1.38亿新元）而被当局处以罚款。她是中国知名的网络电商主播，曾创下一天的交易额超过3亿元的记录，并与“口红一哥”李佳琦被外界称为是中国直播带货行业的标志性人物。去年4月，央视曾与薇娅和李佳琦等人合作，通过直播帮助湖北销售滞销的小龙虾、鸭脖等食品。

另据中国新闻网报道，淘宝应用程序已经找不到薇娅直播间，淘宝客服表示，因违反相关规定，该主播账号已被冻结。