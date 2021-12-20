中国首款特效药能降低死亡重症率达八成

中国首款冠病特效药问世，能将病人的住院率、重型率和死亡率降低80%。

据央视新闻报道，中国国家药品监督管理局12月8日宣布，应急批准腾盛华创医药技术，冠病病毒中和抗体联合治疗药物安巴韦单抗注射液（BRII-196），以及罗米司韦单抗注射液（BRII-198）注册申请，腾盛博药、清华大学和深圳第三人民医院是主要研发单位。这是中国首家获批的自主知识产权冠病病毒中和抗体联合治疗药物。

据中国防疫专家钟南山介绍，今年5月，广州德尔塔毒株传播时，专家曾经签字使用特效药，两、三天内就降低了病人的病毒负荷。此外，特效药对奥密克戎变异株仍然保持综合的抗病毒活性，使用后可提供九到12个月的保护作用。

研究团队领军人物，清华大学医学院教授张林琦教授说，有了这药“或许冠病可以变感冒”。她续称，临床试验是在国际上四大洲，六个国家，111个临床试验基地展开的，在整个过程中它展示了非常好的安全性，有效性，能够降低住院率和死亡率80%以上。

据介绍，美国食品和药物管理局(FDA)此前对这两株抗体组合方案对主要变异病毒株的活性已经进行了鉴定，结果显示BRII-196/BRII-198抗体组合方案对国际上全部主要突变株保持敏感。