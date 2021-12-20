台日执政党2＋2会谈周五再登场 聚焦经贸合作

台湾民进党与日本自由民主党将于本月24日再次举行“2+2”会谈，将针对双方经贸合作议题进行会谈。

据中央社报道，台湾民进党将派遣立委罗致政、立法院经济委员会召委邱志伟与会；日方与会人士则为自民党外交部会会长、参议员佐藤正久与经济产业部会会长、众议员石川昭政。罗致政说，双方将就高科技供应链、CPTPP（跨太平洋伙伴全面进步协定）进行会谈。

不过，反莱猪等四大公投全遭否决，被视为有助重启福岛等五县食品进口。民进党与自民党24日的会谈是否会触及日本食品议题，引发关注。

罗致政受访时说，不会主动谈这个议题，但对方会不会触及，他表示不知道。他称，民进党方面会从比较宏观角度谈双方经贸合作，包括高科技供应链、CPTPP。他认为，这是党对党的谈话，不是政府的谈判，是一般性的交换意见，不会进入经贸细节。

罗致政透露，24日的会谈采闭门视讯，会后将召开记者会对外说明。

民进党与自民党在8月间首次进行党对党交流会，当时就外交防卫进行了会谈。民进党期待对话机制成为惯例，在既有的一轨、二轨之外，开创全新的沟通管道。

台北市长柯文哲今天（20日）稍早说，日本核灾地区食品将会是下一个讨论的议题，因为日本一定会要求要解决核灾地区的食品。日本311大地震距今已有10年，日本对台湾未开放福岛五县食品进口颇有微词。