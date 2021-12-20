台湾投审会通过台积电赴日建厂案

台湾经济部投审会今天（20日）通过台积电赴日建厂申请，理由是赴日设厂为台日指标性企业合作，且相关制程技术落后台湾至少一个世代，应无高阶制程外流疑虑，台湾半导体仍保有国际竞争优势。

据台湾《联合报》报道，经济部投资审议委员会今天召开第1208次委员会议并批准台积电赴日建厂的申请。

投审会说，台积电为满足日本客户需求，以最高2378亿2080万日元（约28亿新元）投资设立日本先进半导体制造公司，从事积体电路其他半导体装置的制造、销售、测试与电路辅助设计业务，全案为台积电与索尼合资，台积电暂定持股比例最高为81%。

投审会续称，考量台积电赴日设厂为台日指标性企业合作，且相关制程技术落后台湾至少一个世代以上，应无高阶制程外流疑虑，台湾半导体技术仍保有国际竞争优势，因而通过。

台积电将与日本索尼半导体解决方案公司合资，在日本熊本县设晶圆厂，预计2022年启动建厂计划，初步规划以22奈米及28奈米特殊制程为主，将于2024年量产。

另外，投审会也同意大陆商杉金光电（苏州）有限公司以新台币13亿7988万9290元（约6764万新元）取得台湾杉金光电股份，从事电子零组件制造业、精密仪器零售业、国际贸易业等。

投审会说明，考虑台湾杉金公司生产产品主要为偏光板，制造过程中的裁切、检查、包装及出货等成熟制程无涉关键或敏感科技技术，且台湾厂商向台湾杉金公司采购偏光板零组件的占比不大，应不至于影响台湾产业发展，所以通过。

据《日本财经新闻》早前报道称，台湾监管机构很快将发布新规，以禁止台湾科技公司出售其在中国大陆的子公司或其他资产，这是台湾政府防止半导体等敏感技术泄露给大陆的最新举措。