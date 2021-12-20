台湾中研院提染疫调查报告 规划三大改革措施

针对前P3实验室人员染疫，台湾中央研究院今天（20日）称，昨天晚间已提交内部调查报告至中央流行疫情指挥中心，并提出研议P3实验室人员高风险工作津贴等三大改革措施。

根据中央研究院于官网发布的新闻稿称，对于中研院基因体研究中心前P3实验室人员确诊冠病，中研院院长廖俊智称，中研院重视第一线研究人员的实验安全及工作权益，并提出三大改革措施。

该三大改革措施包括，研议P3实验室人员高风险工作津贴、加强培育P3实验室人才、留才及揽才策略，并成立“P3实验室综合检讨委员会”，确实改进实验室的管理运作及生物安全督导查核机制。

他并说，中研院重视基层研究人员的工作环境与教育训练，为深化P3人才培育，将开办训练课程，并选拔优秀人才赴国外培训；同时将营造身心健康的工作环境及提供畅通且多元的升迁管道。

另外，中研院重申，调查着重在改进缺失，至于相关人员责任问题，将依指挥中心专家委员会调查报告结果，根据传染病防治法及中研院内相关法规办理。

台湾中央研究院P3实验室女研究员本月10日感染德尔塔病毒，使得本土病例35天加零破功。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中当天表示，这名女研究员究竟是环境因素或被实验鼠咬伤，还有待确认。中研院当时成立调查小组，并在10天内将向指挥中心提出报告。