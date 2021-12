韩国政府本月16日取消台湾行政院政务委员唐凤的线上演讲邀请,台湾外交部发言人欧江安今晚(20日)说,韩国称原因为“考量两岸关系各层面”。

根据台湾外交部今天发布的新闻稿称,韩国政府“第四次工业革命委员会”16日清晨临时取消唐凤原定于当天在“2021第四次工业革命全球政策会议”线上演讲邀请;对此,台湾外交部已召见韩国驻台北代表部代理代表以表达强烈不满,台湾驻韩国代表处唐殿文也同步向韩国表达台湾政府的严正抗议。

据台湾《联合报》报道,欧江安稍后补充说明称,第四次工业革命委员会于会议当天(16日)早上7时50分以电邮通知唐凤办公室取消邀请,称原因为“考量两岸关系各层面”(Various aspects of cross-Strait issues were taken into consideration), 但台湾驻韩国代表处向韩方抗议时,该委员会并未说明原因。

欧江安说,台湾召见的代理代表洪淳昌称,他对全案还没有很完整的了解,但会向韩国外交部如实转达台湾立场;另根据洪淳昌的初步了解,第四次工业革命委员会是基于“综合性考量”取消邀请,台韩关系及双方实质合作将稳定不变。