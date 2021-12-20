下午察：人设崩塌的王力宏还能东山再起吗？

享誉华文娱乐圈的明星王力宏上周三（15日）证实与结婚八年的李靓蕾正在办离婚手续的消息后，这对怨偶连日来互揭疮疤，王力宏20多年来经营的正面形象毁于一旦。

随着李靓蕾四度发长文指控王力宏出轨、召妓和长期霸凌羞辱她，被逼入死角、无力辩驳的王力宏今天（20日）中午终于选择道歉，并宣布暂时退出娱乐圈。

王力宏入行26年长期以正派、健康、纯净形象著称，加上家世、学历堪称无可挑剔，是多数人眼中的完美偶像。身为美籍华人的王力宏在两岸三地、甚至整个华人世界都有相当高的影响力，自1998年起代言中国大陆知名饮料娃哈哈广告长达20年之久。

他婚后工作常带妻女同行，爱家形象深植人心。他2018年还曾在中国知名主持人陈鲁豫的节目《鲁豫有约》中宣扬爱情专一的个人形象，表示“花心的人也是很不成熟的”。

王力宏2018年曾在《鲁豫有约》中宣扬爱情专一的个人形象。（互联网）

回想起来，鲁豫当时就对王力宏完美无瑕的演艺形象表示不可思议，指出王力宏属于负面的东西、绯闻什么都没有的人，“其实这样的人也是很可怕的。”

鲁豫对此解释：“如果完全没有（负面新闻）的人是很恐怖的，这样的人是完全没有承受力的，这样的人一旦出现什么事情的话，就整个人坍塌。”当年这番看似对王力宏的提醒，竟一语成谶。

何况，王力宏这回出现的绝非小事，而是被李靓蕾踢爆他不但私生活混乱不堪，而且为人自私虚伪。在王力宏因婆媳不和导致离婚的传言发酵两天后，李靓蕾上周五（17日）打破沉默在微博发长文反驳，以5000字长文曝光王力宏出轨、冷暴力、约炮、召妓等行为，甚至与已婚有小孩的女星有不正当关系，让王力宏形象多年来首度遭遇重创。

各项指控还包括王力宏提出以台北仁爱路上4亿多台币（逾2000万新元）的豪宅“吾疆”封她的口，要求李靓蕾“假装神智不清删文”并道歉。

李靓蕾发出Whatsapp截图，指王力宏提出以台北仁爱路上4亿多台币（逾2000万新元）的豪宅“吾疆”封她的口，要她“假装神智不清删文”并道歉。（互联网）

还有眼尖的网民发现，李靓蕾在长文中不仅利用“他”和“她”来表达二人关系中的第三者，文末还特别写到，希望王力宏能不要在意世俗的眼光，跟对的人在一起，映射王力宏男女通吃。

李靓蕾抛出震撼弹后，王力宏本人并未第一时间亲上火线，而是让远在美国的王力宏爸爸王大中以亲笔信的方式，炮火猛烈反指李靓蕾以胎儿威胁逼婚，还形容这段婚姻成了王力宏一生最大遗憾。19日深夜，王力宏公开回应称，自己未对婚姻不忠，驳斥了李靓蕾的约炮、召妓、婚外情等指控，更声称被李靓蕾索讨近8.8亿（新台币）赡养费。

远在美国的王力宏爸爸王大中以亲笔信的方式，炮火猛烈反指李靓蕾以胎儿威胁逼婚。（互联网）

李靓蕾迅速发文反击，指控王力宏联合父亲污蔑她，限时王力宏在下午3点前公开道歉，否则将提告诽谤。

原先说要睡觉休息的李靓蕾随后还“越战越勇”，并秀出各种“铁证”，反驳财产分割问题，甚至秀出王力宏被诊断有性成瘾（sex addiction）和自恋型人格（Narcissistic Personality Disorder）的医生证明。

眼见最新一波危机处理完全无效后，王力宏今天中午终于选择止损，并以息事宁人的姿态公开道歉，明显迫于无奈才会出此下策。

王力宏在微博发文说，左思右想，男人还是应该承担起所有的责任，“我准备暂时退出工作，留出时间陪伴父母和孩子，弥补这次风波带来的伤害。靓蕾，我们还是要共同照顾抚养三个孩子的，你们住的房子我会过户到你的名下。孩子们的抚养教育我也会全程参与并承担费用。此事肯定主要是我处理不当。再次向大家道歉。”

他还承诺，从今以后会注意言行举止，会承担起一个父亲、儿子和公众人物的责任，意味着他不打算全面隐退，似乎也为来日东山再起埋下伏笔。

王力宏发出道歉文后，台湾苹果新闻网询问李靓蕾是否还会对王力宏及王父提告，她回复：“不会告了。”

对王力宏晚了21小时的公开道歉，两岸网民全不领情；不少人呛他准备找下一份工作，直接永久退出演艺圈。也有网友感叹何不一开始就正面道歉，如今才说对不起妻儿，看起来像是被情势所逼无法狡辩，不得不低头。

王力宏与李靓蕾这对怨偶连日来互揭疮疤，王力宏20多年来经营的正面形象毁于一旦。（互联网）

商家纷纷切割

王力宏歌唱事业重心多年来一直放在中国大陆市场，巅峰期代言费一度高达千万元人民币。凤凰网曾报道称，2012年尼康（Nikon）给王力宏的代言费高达3000万元人民币（644万新元）；同年王力宏还曾与“唯一卫浴”签下了两年1000万元人民币的代言合约。

不过，近几年王力宏的商业价值持续下滑，“优质偶像”的形象顷刻坍塌则加速这一下滑趋势，引发商业连锁效应。王力宏代言的至少六个品牌方快速与他切割，过去几天纷纷宣布和王力宏解约或不再合作。

其中解约速度最快的，当属上周四下午才官宣王力宏成为品牌代言人的日产汽车旗下高端品牌英菲尼迪（INFINITI）。英菲尼迪前天凌晨1时许发出声明，宣布即日起终止与王力宏的合作关系，意味着王力宏这段代言不满35小时，被网民戏称他是“日抛型代言人”。

王力宏代言英菲尼迪不满35小时，被网民戏称他是“日抛型代言人”。（互联网）

读书郎、周大生珠宝等商家同日也先后表示“已终止与王力宏的合作关系”“与王力宏的广告合作协议已于11月30日到期，后续不再合作”。消费品巨擘联合利华（Unilever）旗下护肤品牌TACHA，以及香港社会企业Green Monday与旗下Green Common及OMNI品牌也发声明，终止与王力宏的合作关系。

不仅如此，王力宏还可能面对巨额违约赔偿。界面新闻旗下“雷达财经”引述北京市中闻律师事务所律师闫创分析，若王力宏被指控行为属实，因而导致品牌方与其终止合约，品牌方不仅不算违约，还可向王力宏索赔。

北京财经网则指出，即使明星赔偿企业，也弥补不了因代言明星公共评价堕入低谷，而对企业公共形象带来的损失。企业请明星代言“风险变大，收益变小”之际，王力宏未来想重拾商家信任之路无疑将荆棘重重。

撞上大陆整治娱乐圈的枪口

中国官方过去一年重拳整治文艺界及娱乐圈歪风，先后出台多项新措施，加大对违法失德艺人的惩处，禁止劣迹艺人转移阵地复出等。

中共总书记习近平本月中才强调文艺工作者要把个人的道德修养、社会形象与作品的社会效果统一起来，坚守艺术理想，追求德艺双馨。习近平还说：“一个文艺工作者如果品行不端，人民不会接受，时代也不会接受！”王力宏此时撞在枪口上，大陆官方当然迅速启动封杀。

以国共内战历史为背景的连续剧《大决战》今年6月首播，最近在央视重播，片尾曲《寸心》原本由王力宏与内地女歌手谭维维合唱。不过，央视昨天已将王力宏演唱的部分“消音”，变成谭维维独唱，片尾字幕的工作人员名单也不见王力宏名字，引发网民调侃：“王（力宏）是彻底凉凉了”。

《环球时报》前总编辑胡锡进也发表评论，直言目前李靓蕾的指控对王力宏的“人设”是致命的，除非王力宏能提供相反的证据并让事情反转，“否则他在大陆演艺市场的豪华存在基本就结束了”。

中共中央纪委国家监委官网前晚刊登题为“立艺先要立德”的文章，不点名评论王力宏事件，称明星艺人“翻车”的例子一再说明，公众人物的一言一行受到大众关注，一举一动都会对社会产生影响，“如果肆意妄为、不知自重，就得不到他人的尊重，最终只能自食苦果”。

这个大背景下，王力宏在大陆这个他过去长期耕耘的市场翻身已然几乎无望。

王力宏周六从大陆返抵台湾，在机场拿起手机反拍媒体。（互联网）

王力宏歌曲被网民揶揄

王力宏出道多年来创作量可观，演绎了《唯一》《落叶归根》《龙的传人》《你不知道的事》《你不在》等无数首脍炙人口的歌曲，在全球各地也收获无数粉丝。

丑闻爆出后，王力宏脍炙人口歌曲中的歌名、歌词纷纷沦为大陆网民拿来揶揄的渣男语录。如：《需要人陪》，你到底需要多少人陪？《花田错》，你到底在花田里犯了多少错？《唯一》，哪个baby才是你的唯一？《你不知道的事》，到底你有多少不知道的事？《大城小爱》，千万不要说天长地久，你到底在多少的城有多少的爱？

就连他昨天的道歉声明又被曝与面簿网民评论高度相似，疑似有抄袭之嫌，引发网民讽刺：“这是抄作业吧？简直一模一样”“难怪这篇没有错别字，读起来通顺了。”

接下来，人设崩塌的王力宏是会有更多丑闻出现，还是总算能让事件渐渐告一段落？答案估计是后者。王李二人过去一周的惨烈厮杀，让人看到夫妻反目的可怕；对王力宏本人而言，20多年经营的形象资产毁于一旦，东山再起的漫漫长路难以期待。