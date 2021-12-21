西安多区要求持核酸阴性证明进出小区

西安市下辖的13个区县中，已有临潼区、新城区、阎良区、高陵区、碑林区、长安区、曲江新区七区发通知要求，进出小区、工作单位及公众场所需持48小时核酸阴性证明。



根据澎湃新闻报道，昨天下午有西安市民称接到本区疫情防控指挥部短信：20日起，进入单位、小区及公众场所需持48小时内核酸检测阴性证明。

家住西安市临潼区的祝女士受访时说，昨天接到小区通知说需要持48小时核酸阴性报告才能进入小区，当晚，一家人就去核酸检测点排队检测，但被告知说系统坏了，让第二天再来，所以当天没能成功检测核酸。

居住在曲江新区的市民顾女士表示，现在进出所在小区需要出示通行证，需要在小区内的核酸检测点做核酸。

另据曲江新区微信公众号昨天早上五点多发布的通告内容显示，12月20日（周一）早上8时起，进出曲江新区所有小区须持48小时核酸阴性报告。

据临潼区疫情防控指挥部一名工作人员消息，目前，临潼区规定进入单位、小区及公众场所需持48小时内核酸检测阴性证明，且进出临潼区也需出示48小时核酸阴性证明。该工作人员说：“现在建议不要跨区流动。”

西安各区县官方微信平台显示， 目前至少有七区发布通知要求，进出小区、工作单位及公众场所需查验48小时核酸阴性报告或已采样凭证（绿票），包括临潼区、新城区、阎良区、高陵区、碑林区、长安区、曲江新区。