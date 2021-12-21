谭德塞：中国须分享更多冠病起源数据

世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞说，中国须更加积极地提供与冠状病毒来源有关的数据和信息。

据路透社报道，谭德塞周一在日内瓦举行的新闻发布会上说，在大流行期间，由于世卫组织现行的2005年国际卫生条例缺乏规则或义务，已经出现了“许多失败”。

谭德塞表示：“我们需要继续推进，直到了解起源，我们需要更加努力，因为我们应该从这次发生的事情中吸取教训，以便在未来做得更好。”

自冠病疫情在中国武汉初次暴发以来，有关该病毒的来源一直是各界关注的焦点。中国科学院武汉病毒研究是焦点之一，美国坚持认为是该病毒研究所泄漏的病毒导致了疫情的最初爆发。

世界卫生组织2021年2月赴中国专家小组在武汉与中国展开联合调查后得出结论，病毒来自该研究所的可能性“微乎其微”（extremely unlikely)，今后也不会就此进一步展开调查。

世界卫生组织3月30日发布了国际科学家团队对于冠病源头的研究报告，但这份报告却引发了外界质疑，甚至连谭德塞也意外地公开表达了担忧。

他当时承认，世界卫生组织团队在获取原始数据时遇到困难，希望未来进行“更及时、更全面的数据共享”，他还称，对于病毒是否来自于实验室的说法需要进一步调查。

世卫组织第一阶段的溯源调查年初结束后，中国拒绝了第二阶段调查，调查对象包括武汉相关实验室、研究机构和市场。

中国表示，世卫组织第二阶段计划将“中国违反实验室规程造成病毒泄露”作为研究重点之一，这透露出计划“对常识的不尊重和科学的傲慢态度”。