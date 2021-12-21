西安疫情升温 健康码出现故障

中国陕西西安疫情升温，健康码“一码通”使用量激增，昨天（20日）不少西安市民反映“一码通”多次出现无法访问的情况。

综合陕西媒体西部网和西安新闻网报道，受西安“一码通”故障影响，市民排队做核酸检测只能使用身份证登记，核酸检测速度总体上比较缓慢，排队人数变多。

昨天下午，西安市大数据局局长刘军在回应西安“一码通”出现无法访问情况时说，受近期疫情升温影响，各公共场所加大了扫码查验，同时开展多轮全员核酸检测，“一码通”使用频率加大，对网络与平台造成较大压力。

他说，12月20日早上7时40分左右，西安“一码通”用户访问量激增，每秒访问量达到以往峰值的10倍以上，造成网络拥塞，致使包括“一码通”在内的部分应用系统无法正常使用。

刘军说，对于“一码通”平台中断造成不便深表歉意，当局将持续加强对平台的监控，加强网络及系统资源保障。他并建议广大市民非必要不展码、亮码，在出现系统卡顿时，请耐心等待，尽量避免反复刷新。

据中国国家卫生与健康委消息，中国大陆昨天新增冠病57起本土病例，其中陕西43例（其中西安市42例、咸阳市一例）、浙江八例，均在绍兴市；广东六例，均在东莞市，含八例由无症状感染者转为确诊病例(均在陕西)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。