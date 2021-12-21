中国要求日本在台海问题上谨言慎行

中国在中日海洋事务高级别磋商会议上要求日本谨言慎行，避免影响地区和平稳定。

根据中国外交部于官网发布的公告称，中日双方于昨天（20日）以视频方式举行第十三轮中日海洋事务高级别磋商。磋商由中国外交部边界与海洋事务司司长洪亮和日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕共同主持。

中国在会议上重申了在钓鱼岛（日本称“尖阁诸岛”）等问题上的立场，敦促日方切实尊重中方领土主权和海洋权益，停止采取导致局势复杂化的行动。中国也就日本在东海、南中国海采取的影响海空安全的举动表达不满，对日方在台海问题上的言行进行交涉，强调坚决反对外部势力介入台海，要求日方谨言慎行，避免影响地区和平稳定。

同时，中国再次对日本向海洋排放核污染水计划表示关切和反对，敦促日本审慎处理福岛核污染水问题。

另据日本共同社报道，日方在磋商中也对中国海警船反复驶入钓鱼岛附近海域提出强烈抗议，并对中国和俄罗斯在日本周边的军事行动趋于活跃表达关切。

双方也就防务部门海空联络机制直通电话对接验证取得的积极进展表达肯定。双方还就加强海洋科研合作、发展蓝色经济的技术交流等进行了交流。

双方在原则上同意，明年上半年举行第十四轮中日海洋事务高级别磋商。

日本前首相安倍晋三12月1日以视频方式出席台湾国家政策研究院主办之“影响力论坛”连线时称，“台湾有事就是日本有事，也是日美同盟有事。在北京的人，尤其是习（习近平）主席，绝对不应对此有误解。”此番发言引起中国大陆外交部部长助理华春莹强烈不满，并紧急约见日本驻华大使垂秀夫，据报华春莹当时警告称，如果日本对台湾问题采取进一步行动，中国大陆可能会重新考虑中日关系。