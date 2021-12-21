中国教育部：线下线上校外培训机构压减率皆达八成以上

中国教育部有关负责人今天（21日）说，校外培训治理工作已取得明显进展，学科类培训大幅压减，目前线下校外培训机构已压减83.8%，线上校外培训机构已压减84.1%。

据央视新闻报道，中国教育部今天召开记者会，介绍“我为群众办实事”实践活动总体情况和“双减”工作有关情况。教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，在落实“双减”工作中，教育部指导学校强化“三个提高”：即提高作业管理水平，提高课后服务水平和提高课堂教学质量，推动“双减”工作取得明显成效。

针对作业总量和时长，各地各校普遍（99%以上）制订了比较完善的作业管理办法，建立了作业公示制度，学校作业总量和时长调控基本达到了规定要求，在规定时间内完成书面作业的学生占比由“双减”前的46%提高到目前的90%以上。99.6%的学生家长反映，本学期教师没有再给家长布置作业或要求家长批改作业。

吕玉刚称，各地各校“一校一案”制订了课后服务方案，普遍开展了课后服务，基本实现了“5+2”（每周5天、每天2小时）全覆盖，课后服务项目质量有效提升。据直报平台摸底调查，有92.7%的学校开展了文艺体育类活动，88.3%的学校开展了阅读类活动，87.3%学校开展了科普、兴趣小组和社团活动，自愿参加课后服务的学生比例也由上学期的49.1%提高到目前的91.9%。

吕玉刚强调，落实“双减”工作虽然开局良好，但要清醒地认识到当前的成果还是初步的，还需要持续巩固、提高水平。他续称，包括在作业的质量、针对性和有效性需进一步增强；课后活动的吸引力、有效性进一步提升；课堂教学及老师指导能力水平的提升；各地各校也需做好宣传指导工作，进一步形成支持“双减”工作的社会共识。