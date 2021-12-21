人民日报再评薇娅逃税被罚：检视自身警醒同行

针对中国浙江省杭州市税务部门处罚主播薇娅偷逃税13.41亿（人民币，下同，约2.88亿新元）后，薇娅在各大网络平台的账号均已被封，千名网络主播已主动补缴税款，中国官媒《人民日报》今天对此再发文说，“头部主播”，试探法律底线，难逃制裁，检视了自身，警醒了同行。

继昨天评论称“薇娅被重罚，咎由自取”，人民日报今天在微博再次发表评论说，网络主播，站在“风口”，赢在趋势，是新业态新职业的代表。创业不易，守业更难，需时常思考如何保持优势、珍惜机遇。新兴行业允许多元发展，但不能偏离价值共识，比如依法从业、诚信为本、专业规范等。

文章说，一次次警钟，该敲醒每位主播、每个平台，人气增长、流量增长同时，法律素养和法律意识也要共同提升。直播经济是应时而生的行业，网络主播是顺势而为的职业，切莫逆势而动、逆流而下。自尊自爱，自律自觉，勤劳诚实，遵纪守法，才能人气常在、事业常青。

人民网昨天发表评论称，薇娅被重罚，咎由自取！一方面，她偷逃税数额巨大，且持续时间长；另一方面，她是明知故犯，“经税务机关多次提醒督促仍整改不彻底”。

依法查处网络主播偷逃税，意义深远。而有效遏制乃至防范出现类似偷逃税现象，既需要直播平台严格把关，压实责任，也需要相关行业强化自律，加强内部约束。多管齐下，各尽其责，直播带货才能迎来发展的春天，新业态才能更良性发展。