中国军事论坛“铁血社区”将关闭

拥有近20年历史的中国著名军事论坛“铁血社区”声明，网站将在明年3月永久关闭。

据铁血社区网站20日发布的贴子，该网站声明，社区将于2021年12月20日停止用户发帖、回帖功能， 2022年3月1日起，铁血社区将正式永久关闭。而正式停服前，用户仍可登录账号下载历史帖文、转移重要的个人信息，数据将保留三个月。

铁血社区写道：“铁血社区起始于Web1.0，壮大在Web2.0。如今Web3.0已经来临，遗憾的是，在移动互联和万物互联的热潮中，我们没能跟上时代的发展。”

声明中，该网也自称是“愤青”聚集地，在大事回顾中提到：“2004年，‘保钓风波’把铁血推向风口浪尖，作为著名的‘愤青’聚集地，由于部分网友言辞激烈，网友们经历了十天的‘避难所’流浪，凝聚力反而更强，再次为铁血捐款升级服务器。”

据香港01报道，铁血社区所属的铁血网于2001年创立，2004年北京铁血科技股份公司（下称铁血科技）成立，现有近400名员工。 2015年11月，铁血科技挂牌新三板，翌年6月成为首批进入新三板创新层的公司。自挂牌后，其先后接受东方富海、经纬中国、光线传媒、人民网等多家机构投资。

现任总裁蒋磊是铁血网创始人，2000年保送进入清华大学材料系，后保送直接攻读博士学位，曾连续两年登上福布斯中文榜“中国30位30岁以下创业者”榜单。

蒋磊曾称，铁血网未来的市场还会增加，随着中国国力增强，周边局势和世界局势风云变幻，未来10年内，与军事相关的新闻和话题会引起越来越多中国人的关注，“军迷的数量只会增加，不会减少”。

不过，铁血科技此前曾连年亏损，2019年亏损额度为1884.25万元（人民币，下同，403.71万新元），2020年亏损1046.22万元。直到今年8月，铁血科技的半年报稍有回转，营业收入为1.42亿元，同比增加159.73%，净利润为968.19万元，同比扭亏为盈。在铁血社区宣布网站即将永久关闭当日，铁血科技也发公告指，关闭铁血社区对公司正常经营活动不会产生影响。