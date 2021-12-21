孙春兰赴西安调研疫情防控工作

陕西西安疫情升温，中国国务院副总理孙春兰本月19日赴西安市调研指导疫情防控工作。她坦言，当前陕西疫情正处在快速增长的阶段，特别是西安市疫情防控形势严峻复杂，并强调，要贯彻“动态清零”总方针。

据陕西日报报道，孙春兰昨天（20日）深入疫情集中爆发地长安大学、紫郡长安北区和雁塔区隔离酒店、西安市疫情防控指挥部、疾控中心等实地考察防控措施落实、人员隔离、封控管理、流调溯源、核酸检测等情况。她强调，要贯彻“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，把疫情防控作为当前工作的重中之重。

孙春兰在调研时说，当前陕西疫情正处在快速增长的阶段，特别是西安市疫情防控形势严峻复杂，要压紧属地、部门、单位、个人四方责任，尽快控制疫情波及范围。要坚持省市区三级联动，对西安市防控工作提级指挥，强化公安、公卫、工信协同联动，加快推进流调溯源、病毒基因测序等工作，尽快理清、全面切断传播链条。

她强调，要坚决落实四早要求，抓紧推进核酸检测，尽快摸清疫情底数。要严格集中隔离点内部闭环管理，提高风险人员转运时效，避免交叉感染。要强化社区封控措施，实行严格的网格化管理，每日进行健康监测、执行零报告，同时保障好民众基本生活。

据中国国家卫生与健康委消息，中国大陆昨天新增冠病57起本土病例，其中陕西43例（其中西安市42例、咸阳市一例）、浙江八例，均在绍兴市；广东六例，均在东莞市，含八例由无症状感染者转为确诊病例(均在陕西)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

针对西安疫情，武汉大学公共卫生学院教授宇传华说，虽然传染源查清楚了，但是传播链条还不清楚，所以目前已经出现了社区传播。随着西安全员核酸检测，未来不排除新病例的数字还会在高位运行阶段。