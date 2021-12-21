浙江查获涉加拿大鹅、北脸、巴宝莉等品牌特大网络售假案

浙江宁波市市场监管局查获三起特大网络销售假冒知名品牌服饰案，涉及品牌包括“CANADA GOOSE（加拿大鹅）”、“THE NORTH FACE（北脸）”以及“burberry（巴宝莉）”等，涉案货值总计470余万元（人民币，下同，100.6万新元）。

根据澎湃新闻报道，浙江省市场监管部门消息，三起案件现场查扣各类假冒品牌服装31000余件。由于上述案件已达到刑事立案标准，现已移送属地公安机关立案侦查。

据介绍，宁波市市场监管综合行政执法队10月接到群众举报，反映辖区内有三家网店疑销售假冒品牌的服饰，包括两家微店和一家抖音小店。通过大量外围排摸，执法人员初步掌握了三家网店的实际经营场所、仓库及主要涉案人员情况，并提前在电商平台上，对网店销售产品品牌标注细节、销售数量、价格等信息进行了线上电子取证。

通过初步调查，执法人员发现，三家网店销售的多款知名品牌服饰价格明显低于市场价，以其中一家网店为例，店内标注“CANADA GOOSE”品牌的羽绒服只卖300多元，远低于该品牌官方售价8000多元。因此，执法人员判断，三家网店销售的品牌服饰很可能是假货。

在公安机关的配合下，执法人员对三家网店的经营场所和仓库进行了突击检查。在一家网店仓库，执法人员发现大量标有“THE NORTH FACE”“burberry”“Adidas”“CHROME HEARTS”“CANADA GOOSE”等知名品牌标志的服饰。

执法人员询问店主服饰来源，店主无法回答，也无法提供对应品牌的授权和进货凭证。最终，店主承认自己售卖假货的事实。执法人员对现场服饰进行了拍照固证，并对上述服装采取了扣押的行政强制措施。