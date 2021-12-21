多国外交官助立陶宛撤离驻华工作人员

欧盟成员国及其他国家的外交官上周都协助立陶宛撤离其驻华大使馆的工作人员，这是中国要求立陶宛外交官归还通行证后的无预警撤离。

据彭博社报道，立陶宛外交部称，在中国外交部要求外交官员归还外交身份证后，在其最后期限的隔天，立陶宛于本月15日撤离了其剩余四名外交官、一名大使馆技术雇员、他们的家人及一只猫。

大使馆内所有工作人员在一周前被告知他们的外交身份证即将到期，同时中国还要求将立陶宛大使馆的名称改为代办处，这实际上是对其外交地位的降级。

由于不确定上述变化会如何影响工作人员，于是立陶宛决定召回其所有外交工作人员，并以远程方式运作其代办处。

中国外交部发言人赵立坚昨天在例行新闻发布会上说，“立陶宛背信弃义，站在公理和正义的对立面，绝不会有好下场”，并强调，“立陶宛某些人、某些势力执意同‘台独’分裂分子沆瀣一气，一条道走到黑，终将被扫进历史的垃圾堆。”

另一位发言人汪文斌上周也强调，关于中国对立陶宛人员实施“无罪羁押”的消息纯属子虚乌有，所谓立陶宛驻华机构人员担忧自身安全的说法不实。

立陶宛今年以来与北京摩擦不断，该国于8月宣布允许台湾当局以“台湾”名义在首都维尔纽斯设立代表处后，北京当月即召回驻立陶宛大使，并要求立陶宛也召回其驻华大使。在驻立陶宛台湾代表处正式挂牌运营后，北京即宣布与立陶宛的外交关系降为代办级，并警告立陶宛政府必须承担由此产生的一切后果。