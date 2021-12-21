反莱猪公投不过 台湾称将与美国深化经贸合作

台湾反莱猪公投未通过，台湾外交部今天（21日）说，将持续在台美共享的良好基础上，深化双边在各项关键性经贸议题的合作。

台湾外交部发言人欧江安今天在线上例行记者会，回应公投后台美经贸关系相关提问时说，台美全球伙伴关系紧密友好，双方就经贸议题的沟通管道一向顺畅。公投后，美国国务院及美国在台协会台北办事处都称，将与台湾就食品、农产品出口等相关议题持续寻求建设性互动。

欧江安称，就像台湾总统蔡英文公投当晚的说明，公投没有输赢，只有全民意志的展现，让台湾的民主更强韧稳健。这次台湾举行公投，不仅再次见证台湾民主制度的成熟，公投结果更传递台湾人民希望走向世界、积极参与国际的意愿。

她说，外交部会与行政院经贸谈判办公室及经济部等相关部会共同努力，透过台美贸易暨投资架构协定（TIFA）、经济繁荣伙伴对话（EPPD）等平台，在台美共享的良好基础上，持续深化与美方在各项关键经贸议题的合作。

另外，日本自民党外交部会长佐藤正久前天推文提及，台湾“反莱猪”公投案未成立，对于解禁日本福岛等农产品进口，可望有正面影响。他并透露，将于24日召开的日台执政党“2+2”会议将讨论这个议题。

台北市长柯文哲昨天出席后疫情时代产业转型展时表示，日本核灾地区食品一定是接下来的议题，因为CPTPP（跨太平洋伙伴全面进步协定）是日本主导，日本一定会要求要解决核灾地区的食品。