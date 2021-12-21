黑龙江部署全力冲刺房地产业增长

黑龙江省住建厅最新召开会议，研究部署年底前房地产业增长工作，要求多措并举促销，开展“线上”、“域内外”商品房促销活动。

黑龙江人民政府网昨天（20日）晚间发布该省住建厅召开的全省房地产业经济运行调度会议新闻稿并称，要在满足中国居民购房的刚性需求和改善性需求方面想办法、促销售、见实效。

会议强调，要因城施策，进一步加大工作力度，“跳起摸高，确保今年工作收好尾，明年工作起好步。”同时要落实各类购房补贴优惠政策，有效激发购房需求，释放消费潜能；要积极引导市场预期，要加强舆论引导，增强房地产消费意愿，提振市场信心。

据路透社报道，易居研究院智库中心研究总监严跃进称，此次黑龙江省住建厅的调度会议，是中央经济工作会议以来首个省级支持房地产的政策，值得房地产行业各参与者的关注。

易居研究院根据国家统计局数据统计显示，今年前11月，有13个省份出现了房价下跌现象，其中黑龙江房价下跌的程度最大，跌幅为10%。同期，黑龙江商品房成交金额同比增速为负18%，在31省份中排名第29位，仅比云南和青海两省压力略小；房地产施工面积、房地产开发投资额的同比增速排名分别倒数第一、第二。

中指研究院指数事业部研究副总监陈文静认为，本次黑龙江省住建厅整体部署全省2022年房地产增长工作，预计短期省会城市或将进一步扩大扶持类政策试用范围，下调房贷利率、优化预售条件等政策亦存微调预期，省内其他地市将在哈尔滨调整方案的基础上因城施策加快落地扶持类政策。

严跃进则说，虽然全国各地有各类支持和发展房地产的政策，如购房补贴等，但此类政策都是零碎式的，并没有上升到行业或产业的高度。当前全国房地产市场降温压力大，各地更要密切关注房地产市场的问题，积极做到因城施策。

据第一财经早前报道，近一个月以来，至少有10个城市采取了促进购房的措施，包括提供补贴或契约税减免等。