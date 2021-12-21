大四生毕业论文写“薇娅”担心要换题

中国知名带货主播薇娅偷逃税昨天被追缴并处罚款13.41亿元（人民币，下同，约2.88亿新元）的消息引发关注，一名大理大学的大四学生看到这一消息的却很担忧，因为他的毕业论文研究案例正是薇娅，即将面临毕业论文答辩的他担忧需要临时换题。

综合上游新闻和极目新闻报道，这名叫苟华（化名）的学生还将自己的论文封面分享至社交平台，并配文道：“你为什么不好好交税？”获得4.8万点赞和上万条评论。

苟华今天上午受访时介绍，他是大理大学经济与管理学院的大四学生，学的是公共关系学专业。12月27日他就要上交论文，12月30日参加毕业论文答辩，可是薇娅却在这个时间点出事。“昨天在微博看到这个消息时，当时很震惊，之后想到我的论文，很无助。”苟华说，薇娅偷税漏税是他没有想到的事情。

“现在已经跟老师说了这件事，老师正在看我的论文，要我不要着急。”苟华说，他从今年7月开始准备论文选题，当时在家看直播带货的他，首先想到了选择直播带货作为自己的论文主题，之后他发现薇娅作为这个行业的“领头羊”，便选择了以薇娅为例。“具体内容是基于5W理论浅析网红对直播带货的影响。以薇娅这个带货主播为例，从理论和现实相结合的角度对直播带货行业进行分析，就销售主体如何更好地利用直播带货这一销售途径取得成功提出相应的对策建议。”

苟华将自己的论文封面分享至社交平台后，不少网友评论要苟华将研究案例换成另一头部主播李佳琦。对此，苟华称，虽然薇娅和李佳琦都是带货主播，类型相似，但并不是论文改个名字就可以，需要重新搜集整理相关资料来研究分析。

当前，苟华以薇娅作为研究案例的论文已完成了90%，苟华表示昨天看到新闻后，担心需要选择新的研究案例重新撰写论文。“如果要换题的话，我可能就要延期答辩。”苟华说，目前他已经做好准备，“如果老师说不需要换题，我会将薇娅偷税漏税的事情写进论文，对带货主播提出更好的建议。如果需要换题，我会选择李佳琦或者罗永浩，延期答辩。”

中国浙江省杭州市税务部门处罚主播薇娅偷逃税后，薇娅在各大网络平台的账号均已被封。中国多家官媒也接连发文批评薇娅，并称多管齐下，各尽其责，直播带货才能迎来发展的春天，新业态才能更良性发展。