路透：大陆间谍已渗透台湾军队

路透社昨天（20日）引述台湾官方文件指，大陆间谍已经渗透台湾军队和台湾总统蔡英文身边的随扈，台湾也持续在对抗来自北京的间谍行动。

据路透社引述台湾退休军官、现任反间谍人员以及前台美军事和情报官员称，北京的目标是搜集台湾的防卫规划、高科技武器的细节，以及腐蚀领导人及人民的战斗意志。

经路透社阅览了台湾法庭记录和台湾官方媒体的报道，在过去10年中，至少有21名上尉或以上级别的在职或退休台湾官员被判定涉嫌为大陆实行间谍活动。目前至少还有九名在职或退休武装部队成员因涉嫌与大陆间谍接触而正在接受审判或调查。

这21名被定罪的军官被认为犯有为大陆招募间谍或向大陆传递一系列敏感信息的罪行，包括台湾高级军官的联系方式和台湾在大陆的代理人的详细信息。

报道称，北京甚至已经渗透到了被指派保护蔡英文的维安小组，包括一名退休的总统维安官员及一名负责保护总统的现役军警中校。这些人员今年都因涉嫌向大陆情报机构泄露有关蔡英文安全的敏感信息而被判刑。

根据高等法院的裁决，外泄的敏感信息包括一张手绘的特勤中心组织结构图，两人也被指控泄露了总统府和蔡英文位于台北市中心住所的高级安保人员的姓名、职务和工作电话。

针对上述报道和消息，大陆国台办没有置评。

台湾国防部告诉路透社称，台湾有在积极执行反间谍工作，并且已成功阻止大陆对台湾军队的渗透。国防部在声明中补充道，当局采用教育、鼓励并奖赏那些有举报与陆谍初步接触军官和士兵。国防部说，一旦接到消息就会立即展开调查，当有可能丢失机密信息时，军队会立即采取行动以阻止任何泄露。

台湾陆委会则在声明中告诉路透社，大陆“不断扩大的间谍活动”是北京正在进行的“恶意政治行动”之一，这样的行动破坏了“两岸关系的正常发展”。

台美军事专家都认为，如果双方陷入冲突，在台湾军队中部署间谍能给大陆带来无价的优势。报道分析称，在台湾军队里培养不忠诚军官仍是北京重要的优先任务，尽管解放军的军事力量更强大、台湾军队也有严重缺陷，台湾岛屿仍是难以攻克的目标。

台美军事专家都同意，就算在没有外援的情况下，台湾最训练有素的部队仍旧可以利用充分准备的阵地、崎岖的地形及跨越台湾海峡的侵略部队的脆弱性，对对方造成严重损失。对于大陆来说，提前了解防御计划、通信密码、武器地点和部队位置能抵消其中的一些困难，不忠诚的军官也可能拒绝战斗，误导他们的部队或投奔另一方。

美国退役陆战队上校纽夏（Grant Newsham）则分析称，就算在和平时期，发现陆谍也可能打击台湾军队的士气，尤其部队高阶军官屡次被判间谍罪，将对其他军官造成心理影响，“一旦你对领导层的忠诚有所质疑，腐败就会开始孳生，并且开始加深。”

一些台湾退伍军人也担心，一再发生的间谍案将使美国不再愿意分享先进武器或敏感情报，因为担心这些机密情报会泄露给北京。在被问及对华盛顿可能失去信心的问题时，台湾国防部称，与友好国家的正常关系没有受到干扰。美国国家安全委员会则拒绝对此置评。