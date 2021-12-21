中国国产支线飞机ARJ21即将飞出国门

一架ARJ21飞机（临时注册号B-099Y）12月20日从上海浦东国际机场起飞，完成了4小时26分的试飞。与此前所有ARJ21飞机均交付中国国内航空公司不同的是，这架正在试飞的ARJ21飞机，身披的是印尼支线航空Transnusa(翎亚航空)的最新涂装。

据第一财经报道，翎亚航空将成为ARJ21飞机的首个海外运营商，中国国产支线飞机也即将交付翎亚航空，开启探索海外商业化运营的进程，而这背后，是来自一家中国的飞机租赁公司的推动。

ARJ21收获的这笔海外订单来自今年1月初，光大集团旗下中国飞机租赁集团控股有限公司(下称“中飞租赁”，01848.HK)与中国商飞公司签署了采购60架国产ARJ21飞机的协议（其中30架为确认订单，30架为意向订单），这批飞机计划于2026年之前分阶段交付。

而中飞租赁正是翎亚航空的实际控制企业。2020年3月，中飞租赁通过间接投资的方式，收购了翎亚航空35.68%的股权，总现金代价为2800万美元（3821.44万新元）。

之所以要收购翎亚航空，主要就是希望通过翎亚航空来运营国产ARJ21飞机，为ARJ21在海外的运营积累经验。

中飞租赁收购翎亚航空后，在运营方面已经做了很多工作，包括完善法人治理结构、清理历史遗留问题（税务、合同等），重组国际化专业化管理及运营团队、全面提高运作规范性；同时全面启动战略转型（低成本运营），更新老旧机队、完善安全绩效管理体系等，以为ARJ21的第一次“出海”铺路。

而除了推动ARJ21飞机尽快“出海”，作为ARJ21的制造商，近年来中国商飞公司也在不断推进ARJ21的机型优化。

目前，ARJ21飞机已经在中国国航、东航、南航、成都航空、天骄航空、江西航空和华夏航空的航线飞行时间累积超过10万小时，标志着飞机的安全性和可靠性得到了验证。

此外，ARJ21飞机的系列化发展也在不断推进。今年的珠海航展现场，中国商飞公司就与括一二三航等中国多家公务机运营商共同为首架CBJ公务机（公务型ARJ21飞机）揭幕，这也是国产CBJ公务机首次参加航展、近距离出现在公众面前。

如今，随着CBJ完成取证，中国商飞公司又启动了货运型ARJ21飞机项目，并开始改装工作，有望明年获得适航认证。此前，河南航投已向中国商飞公司采购50架货运型飞机，其中25架为确认订单，将成为启动用户。